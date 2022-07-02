رونالدو يطلب الرحيل عن مانشستر يونايتد

أكدت صحيفة "تايمز" البريطانية اليوم السبت أن النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو طلب الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد هذا الصيف إذا ما وصله عرض مناسب.

ويفضل صاحب الـ 37 عاماً الانتقال إلى فريق ينافس في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وعاد CR7 إلى ملعب أولد ترافود الصيف الماضي قادماً من يوفنتوس، لكن يونايتد فشل في ضمان التأهل لدوري الأبطال بعد احتلاله المركز السادس على سلم البريميير ليغ.

ويعد نابولي أحد المهتمين الجدد بالهداف البرتغالي، علماً بأنه ضمن المشاركة في دوري الأبطال بعدما أنهى الموسم الماضي ثالثاً في الدوري الإيطالي.

كما ارتبط اسم رونالدو في السابق بانتقال محتمل إلى روما، لكن الجيالوروسي حل سادساً في السيري آ ليتأهل للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي.

وستكشف الأسابيع القادمة عما إذا كان الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات سيغادر مانشستر يونايتد فعلياً هذا الصيف أم لا.