رونالدو يعادل الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تحطيم الأرقام القياسية، وذلك بعد أن أصبح الهداف التاريخي لقارة أوروبا في بطولتي اليورو وكأس العالم معاً، وبات على بعد هدف واحد من أن يمسي الهداف التاريخي لجميع المنتخبات.

فبعد أن سجل الأربعاء، هدفين في مرمى منتخب فرنسا في بطولة يورو 2020، تمكن "صاروخ ماديرا" من تحطيم رقم الألماني ميروسلاف كلوزه الذي كان بحوزته 20 هدفاً في بطولتي كأس العالم واليورو.

لكن رونالدو تفوق على النجم الألماني المعتزل بعد أن أصبح بحوزته 21 هدفاً في كلتا البطولتين.

من جهة أخرى بات في رصيد نجم ريال مدريد السابق، 109 أهداف دولية، معادلاً بذلك الرقم القياسي للإيراني المعتزل علي دائي، وبالتالي أصبح قائد المنتخب البرتغالي على بعد هدف واحد فقط ليتوج بلقب الهداف التاريخي للمنتخبات.

وقبل ذلك أصبح مهاجم يوفنتوس في هذه البطولة الحالية الهداف التاريخي لليورو برصيد 13 هدفاً حتى الآن متجاوزاً الأسطورة الفرنسي السابق ميشيل بلاتيني الذي كان الهداف التاريخي للبطولة بتسعة أهداف.

هل سيزيد رونالدو من غلته التهديفية في يورو 2020؟

وفي حال تمكن رونالدو من تسجيل مزيد من الأهداف في مرمى منتخب بلجيكا القوي في ثمن النهائي، فإنه سيصبح الهداف التاريخي للمنتخبات وسيعزز موقعه كذلك في صدارة الهدافين التاريخيين لبطولة اليورو.

تجدر الإشارة إلى "سي آر 7" البالغ من العمر 36 عاماً، قاد منتخب بلاده للفوز ببطولة يورو 2016، في إنجاز تاريخي وغير مسبوق، ويأمل في يتمكن في مساعدة برازيلي أوروبا في الحفاظ على هذا اللقب، وإن كانت المهمة تبدو صعبة للغاية.