رونالدو يعادل بوشكاش ويلاحق بيليه

سجل كريستيانو رونالدو هدفاً جديداً رفقة منتخب البرتغال في المباراة الودية ضد أندورا والتي انتهت بتفوق فريق المدرب فيرناندو سانتوس بسهولة بسبعة أهداف نظيفة.

دخل نجم يوفنتوس ملعب المباراة بداية الشوط الثاني مكان لاعب خط الوسط ريناتو سانشيس، ونجح في المشاركة بحفلة الأهداف في الدقيقة 85.

وصل رونالدو إلى 102 هدف دولي وأصبح على مقربة من رقم علي دائي مهاجم إيران الذي يحتل صدارة الهدافين مع المنتخبات برقم 109 هدف.

لكنه كذلك دخل التاريخ بوصوله لهدفه رقم 746 طوال مسيرته معادلاً رقم بوشكاش أسطورة المجر وريال مدريد.

ويأتي في صدارة الهدافين عبر التاريخ على جميع الأصعدة أسطورة سلافيا براغا وهو النمساوي المجري جوزيف بيكان برصيد 805 هدفاً.

ويبلغ عدد أهداف الأسطورة بيليه 767 هدفاً وهو الرقم الذي يريد رونالدو الوصول إليه أو ربما الوصول لرقم روماريو صاحب الـ 772 هدفاً على مر التاريخ.