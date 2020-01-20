رونالدو يعادل رقماً تاريخياً لبلاتيني

نجح كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، في هز شباك بارما مرتين، في المواجهة التي جمعت الفريقين لحساب المرحلة العشرين من الدوري الإيطالي.

وحقق "صاروخ ماديرا" بالتالي رقماً قياسياً جديداً، بعد أن تساوى مع أسطورتي يوفنتوس، ميشيل بلاتيني (موسم 1983-1984) وروبرتو بيتيغا (موسم 1979-1980) بالتسجيل في 7 مراحل متتالية من الدوري.

وبات البرتغالي أول لاعب في يوفنتوس يسجل في 7 مباريات متتالية في الدوري الإيطالي، منذ أن فعلها النجم السابق دافيد تريزيغيه بين أكتوبر وديسمبر من عام 2005.

ويواصل رونالدو تألقه بعد أن سجل 11 هدفاً في آخر 7 مباريات، في الوقت الذي مازال على مقدرة من معادلة رقمه الشخصي مع فريقه السابق ريال مدريد، بالتسجيل في 11 مرحلة متتالية، وهو ما نجح في تحقيقه في الدوري الإسباني.