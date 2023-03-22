رونالدو يعترف: أيامي الأخيرة في مان يونايتد كانت الأصعب في مسيرتي

البوابة - اعترف النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي أن أيامه الأخيرة في مانشستر يونايتد كانت الأصعب خلال مسيرته الاستثنائية في الملاعب.

وتراجع دور "الدون" بداية الموسم الجاري بعد تعاقد يونايتد مع المدير الفني الهولندي إيريك تين هاغ، حيث شارك في 10 مباريات بدأ أساسياً في 4 منها فقط.

أجرى البرتغالي في تلك الفترة الحساسة مقابلة مع الإعلامي بيرس مورغان هاجم فيها مسؤولي النادي الإنجليزي ومدربه مما دفع الإدارة لإنهاء عقده بالتراضي.

انتقل الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات بعدها إلى النصر في صفقة تاريخية سيتقاضى بموجبها أكثر من 200 مليون يورو سنوياً.

ماذا قال رونالدو عن فترته الصعبة في مانشستر يونايتد؟

أكد صاحب الـ 38 عاماً في تصريحات لشبكة "سبورت تي في بلس": "يجب أن يمر المرء ببعض الظروف حتى يكتشف من يقف إلى جانبه فعلياً.

"تستطيع التأكد ممن يهتم بأمرك في الفترات الصعبة، ليست لدي مشكلة في الاعتراف بأني واجهت مرحلة سيئة في مسيرتي، لكن لا وقت للندم.

"الحياة تستمر، وبحال كنت أبلي بلاءً حسناً أم لا، اعتبرها جزءاً من نموي، حينما تكون على القمة لا يمكنك أن ترى ما هو في الأسفل.

"الآن أصبحت أكثر استعداداً، كان هذا الاختبار مهماً من أجل التعلم، لأني لم أمر يوماً بمثل هذه الأوضاع (الأشهر الأخيرة مع يونايتد)، الآن أنا رجل أفضل."

يذكر أن رونالدو بدأ مسيرته مع النصر مطلع العام الحالي بأفضل الطرق، حيث سجل 9 أهداف في 8 مباريات حتى الآن وتم استدعاؤه من جديد لتمثيل منتخب البرتغال مؤخراً من قبل المدرب الجديد روبرتو مارتينيز.