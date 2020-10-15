رونالدو يعود إلى إيطاليا

غادر كريستيانو رونالدو، المصاب بفيروس «كوفيد-19»، معسكر منتخب البرتغال بالقرب من لشبونة أمس الأربعاء عائداً إلى مدينة تورينو الإيطالية على متن طائرته الخاصة لقضاء فترة الحجر الصحي.

وأقلعت طائرة هداف يوفنتوس بعد ظهر أمس الأربعاء من مطار تيريس في ضواحي لشبونة، طبقاً لصور بثتها قناة «سي إم تي في» المحلية.

وكان الاتحاد البرتغالي قد أعلن الثلاثاء في بيان على موقعه الرسمي أن نتيجة فحص رونالدو «جاءت إيجابية بكوفيد-19 ولن يشارك ضد السويد»، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية الذي توّجت البرتغال بلقب نسخته الأولى.

وأتى الإعلان عن إصابة نجم «السيدة العجوز» بالفيروس، بعد يومين على مواجهة بطل أوروبا ضد وصيفته فرنسا بطلة العالم (0-0) في باريس في الجولة الثالثة من المسابقة الأوروبية المستحدثة.

وتم وضع الحائز على الكرة الذهبية خمس مرات الذي لم تظهر عليه أي أعراض، في الحجر الطبي لمعسكر منتخب البرتغال في أويراس فور الكشف عن النتيجة الإيجابية لـ «كوفيد-19».

وأعلن قائد يوفنتوس جيورجيو كييليني أنه تحدث الثلاثاء لزميله وأكد «أنه بصحة جيدة، وسيعود عندما يصبح جاهزاً».

وانضم النجم البالغ من العمر 35 عاماً إلى العديد من النجوم الذين كانوا عرضة للإصابة بالفيروس مثل زميله في يوفنتوس باولو ديبالا، ونيمار لاعب باريس سان جيرمان وزميله في النادي كيليان مبابي والمخضرم زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان.