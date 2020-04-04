رونالدو يعود لريال مدريد الموسم القادم

أكد موقع "كالتشيوميركاتو" الإيطالي السبت أن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، قد يعود إلى ريال مدريد الموسم القادم.

ووفقاً للموقع، فإن البرتغالي يفتقد ناديه السابق كثيراً، ويشعر بحنين كبير له وللعاصمة الإسبانية مدريد.

وأوضح أن أنباء العودة باتت تطارد رونالدو مؤخراً في إيطاليا وإسبانيا والبرتغال، ولا يعود الأمر إلى مجرد حضوره الكلاسيكو الأخير على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

واستعان الموقع الإيطالي بتصريح إيدو أجيري صحفي برنامج "إل تشيرنغيتو" الإسباني والصديق المقرب لرونالدو، والذي قال أن أنباء عودة البرتغالي إلى مدريد ليست مجرد اقتراحات.

وأشار "كالتشيوميركاتو" إلى أن عودة "صاروخ ماديرا" إلى مدريد تتطلب الكثير من الأموال، بعدما أنفق يوفنتوس 100 مليون يورو كقيمة ثابتة للصفقة، بالإضافة إلى 12 مليون أخرى على شكل متغيرات و5 ملايين غيرها لفيفا.

وقال: "في 30 يونيو المقبل، ستبلغ قيمة رونالدو 60 مليوناً في الميزانية العمومية ليوفنتوس، حتى يتجنب النادي الإيطالي أي خسائر في رأس المال".

وأضاف أن يوفنتوس لا يمكنه القبول بهذا المبلغ، إذا تقدم به ريال مدريد، لا سيما وأن النادي الإيطالي لا يريد بيع نجمه الأول.

وذكر الموقع أن معضلة الصفقة تظل اقتصادية، لأن من الصعب أن يقبل ريال أو أي فريق آخر، استثمار مبلغ ضخم من الأموال على لاعب يبلغ 35 عاماً، ويحصل على 31 مليون يورو سنوياً.

وشدد على أن جزئية الراتب كانت السبب في وجود أزمة بين رونالدو وفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، لكن العلاقة حالياً بين الطرفين عادت مميزة.

وأتم "كالتشيوميركاتو" التقرير بالتأكيد أن اقتراح عودة رونالدو موجود، وحنين اللاعب لناديه السابق حاضر أيضاً، وسيخدم الصفقة ولكن ليس كثيراً.