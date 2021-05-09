"رونالدو يعيش من أجل إحراز الأهداف"

على الرغم من الموسم السيء الذي يعيشه كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس، إلا أن ذلك لم يمنع منافسه سيمون كيير مدافع ميلان من الإشادة به.

وفشل يوفي للمرة الأولى منذ 10 مواسم في التتويج بدرع الدوري الإيطالي، كما ودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16 على يد بورتو.

مستقبل الدولي البرتغالي في آليانز آرينا لا يزال مجهولاً، ويستعد يوفنتوس لمواجهة ميلان هذا الأسبوع وسيكون كيير في مهمة خاصة أمام رونالدو.

وقال المدافع الدنماركي حديث لشبكة "سكاي سبورتس": "كان من دواعي سروري أن أواجهه، يمتد الأمر إلى أكثر من 11 أو 12 عاماً.

"تغير كثيراً مقارنة بما كان عليه من قبل، لكنه كان دائماً بطلاً وليس هناك حاجة لمناقشة هذا الأمر.

"إنه يعيش من أجل الأهداف، يمكنه أن يقدم أداءً أقل من المتوقع في مباراة مثلاً لكن إذا كانت هناك كرة في الدقيقة 90 فإنه سيفعل كل شيء لتسجيلها.

"إنه متواجد دائماً طوال المباراة، ولهذا السبب كان دائماً في صدارة كرة القدم خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة الماضية".

يذكر أن رونالدو سجل هذا الموسم 27 هدفاً على صعيد الدوري الإيطالي جعلته هدافاً للبطولة بفارق 5 أهداف عن روميلو لوكاكو أقرب ملاحقيه.