رونالدو يفتح الحرب على غارسيا مدرب النصر

البوابة - سيدخل الأيقونة البرتغالية كريستيانو رونالدو "الحرب" ضد الفرنسي رودي غارسيا مدرب النصر وفقاً لتقارير إعلامية نقلها موقع "جول" عن صحيفة "آس" الإسبانية.

ويبدو أن "الدون" غير راضٍ عن الأسلوب الذي ينتهجه غارسيا في قيادة النصر، إذ يرى أنه يكبح جماح اللاعبين.

وسقط "الزعيم" في فخ التعادل السلبي مع مستضيفه الفيحاء الأحد الماضي في دوري روشن السعودي ليتسع الفارق مع الاتحاد صاحب الصدارة إلى 3 نقاط.

كما خسر الفريق الشهر الماضي أمام اتحاد جدة بالذات بهدفٍ دون رد.

رونالدو غاضب من غارسيا

وبدا الغضب والاستياء واضحاً على النجم المخضرم بعد نهاية المباراة أمام الفيحاء، ويبدو أن الأجواء اشتعلت وراء الكواليس في ظل غضب البرتغالي من تكتيكات غارسيا.

ونوه التقرير إلى تشكيك مصادر إعلامية سعودية بمستقبل المدير الفني الفرنسي مع النصر بحال استمرار النتائج غير المرضية رغم وصوله لملعب مرسول بارك قبل رونالدو بقرابة ستة أشهر.