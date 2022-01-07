رونالدو يفكر بالرحيل عن مانشستر يونايتد

ادعت صحيفة "دايلي ستار" البريطانية أن الهداف الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو بات يفكر بالرحيل عن مانشستر يونايتد.

وعاد النجم البالغ من العمر 36 عاماً إلى ملعب أولد ترافورد في صيف العام الماضي قادماً من يوفنتوس ووقع على عقدٍ لمدة موسمين مع فريق الشياطين الحمر.

لكن المستوى المتواضع الذي ظهر عليه يونايتد بشكل عام وعدم وضوح الرؤية فيما يخص منصب المدير الفني أمور جعلت "صاروخ ماديرا" يشكك باستمراره مع الفريق.

ورغم قدوم الألماني رالف رانغنيك للإشراف على الفريق بصورة مؤقتة، إلا أن الأداء والنتائج السلبية بقيت على حالها.

يذكر أن رونالدو سجل 14 هدفاً وصنع 3 أهداف أخرى خلال 22 مباراة مع مانشستر يونايتد هذا الموسم في جميع البطولات.