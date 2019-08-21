رونالدو يفكر بالاعتزال

كشف كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، عن بدء تفكيره باعتزال كرة القدم وترك الملاعب في وقت قريب.

ويبلغ البرتغالي حالياً من العمر 34 عاماً، وسيخوض موسمه الثاني في الكرة الإيطالية مع يوفي.

وقال رونالدو في حوار تلفزيوني: "لا أفكر في الأمر، لكن ربما أترك المجال العام المقبل، أو أستمر حتى عامي الـ 40 أو 41.

"لا أعرف، أفكر فقط في الاستمتاع باللحظة، أملك موهبة رائعة وأريد فقط الاستمرار بالاستمتاع بها".

وأبدى "صاروخ ماديرا" رأيه في أسعار لاعبي كرة القدم الجنونية حالياً: "هناك مبالغة، باستثناء جواو فيليكس، أي لاعب قيمته 100 مليون دون أن يقدم شيئاً، حتى المدافعون والحراس، لا أوافق على ذلك، لكن هذا هو العالم حالياً ويجب احترامه".

وختم البرتغالي: "هل هناك لاعبو كرة يملكون إنجازات أكثر مني؟ لا أظن ذلك".

ويشارك رونالدو مع يوفنتوس أمام بارما في افتتاح الدوري الإيطالي السبت القادم.