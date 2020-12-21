رونالدو يستلم جائزة القدم الذهبية

تسلم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، جائزة القدم الذهبية، التي فاز بها مطلع الشهر الجاري، في نسختها الـ 18.

وكان البرتغالي قد حصد أصواتاً أكثر من ليونيل ميسي، وروبرت ليفاندوفسكي، ومحمد صلاح، ونيمار، وسيرخيو راموس، وسيرجيو أغويرو، وجيورجيو كييليني، وجيرارد بيكيه، وآرتورو فيدال.

ووفقاً للموقع الرسمي ليوفنتوس، تسلم رونالدو الجائزة خلف الأبواب المغلقة بسبب وباء كورونا.

وترك البرتغالي آثار أقدامه على ممشى المشاهير لكرة القدم، الذي سيعرض في بروميناد الأبطال الشهير بمونتي كارلو في موناكو.

وقال رونالدو: "الحصول على هذه الجائزة شرف لي، أنا سعيد لأن آثار قدمي ستكون قريبة من آثار الأبطال العظماء الآخرين.

"أشكر الجماهير التي صوتت لي، سأبذل قصارى جهدي دائماً للعب بشكل جيد وإحراز الأهداف".