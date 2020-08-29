رونالدو يقرر الاستمرار مع يوفنتوس

حسم النجم كريستيانو رونالدو موقفه بالإعلان عن استمراره ضمن صفوف يوفنتوس، وذلك رداً على الشائعات حول إمكانية سعيه للرحيل بعد خسارة دور الستة عشر من دوري الأبطال، رغم أن عقده مستمر حتى عام 2022.

ونشر البرتغالي مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق مشاركة الصور “إنستغرام”، يتضمن أبرز لقطات الموسم الماضي الذي شهد تتويجه مع يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي، وعلق عليه قائلاً “في الوقت الذي أستعد فيه لموسمي الثالث كلاعب في يوفنتوس، أشعر بأعلى درجة من الطموح والمعنويات”.

وأضاف النجم البالغ من العمر 35 عاماً “الأهداف والانتصارات والالتزام والتفاني والاحترافية. بكل ما أمتلك من قوة وبمساعدة ثمينة من زملائي وكل العاملين في يوفنتوس، سنعمل من جديد على غزو إيطاليا وأوروبا والعالم”.

وكان رونالدو، المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات، قد انضم إلى يوفنتوس قادماً من ريال مدريد عام 2018 وتوج معه بلقب الدوري الإيطالي في كل من الموسمين، لكن يوفي تلقى صدمة بالخروج من دور الستة عشر من دوري الأبطال إثر التعادل مع ليون في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، مع تفوق غريمه بفارق الأهداف خارج الأرض.

ولم يفقد النجم البرتغالي طموحه ويريد تعويض خيبة الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومنذ قدومه إلى إيطاليا، أحرز رونالدو الدوري المحلي مرتين لكنه لم يتخط عتبة ربع النهائي في دوري الأبطال، إذ أقصي في هذا الدور أمام أياكس أمستردام في 2019، قبل خيبة الموسم الحالي ضد ليون.

وسجل 37 هدفاً هذا الموسم في مختلف المسابقات، وهو رقم قياسي للاعب من “السيدة العجوز”.

وأضاف نجم ريال مدريد السابق “لنقدم المزيد والأفضل للنجاح في كل التحديات التي ستواجهنا. سنجعل كل سنة مغامرة أفضل من التي سبقتها والفوز بكل شيء من أجل المشجعين. لنكن حاملي هذا الصرح العظيم والعشق الفريد لهذا الفريق ونرتقي لتاريخه”.

ويهدف يوفنتوس الذي أقال مدربه ماوريتسيو ساري وعين لاعب وسطه السابق أندريا بيرلو، إلى إحراز لقبه العاشر توالياً في الدوري، والبحث عن لقبه الأول في دوري الأبطال منذ 1996.