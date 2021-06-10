رونالدو يقرر مغادرة يوفنتوس

قرر البرتغالي كريستيانو رونالدو الرحيل عن يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مع رغبته في خوض تجربة جديدة بمكان آخر.

وأكد جيانلوكا دي مارزيو الصحفي الموثوق، الخميس، أن البرتغالي أبلغ وكيل أعماله جورجي مينديش برغبته في مغادرة يوفي، لذلك تحدث الوكيل مع مسؤولي النادي الإيطالي من أجل بدء العملية.

يوفنتوس لا يمانع رحيل رونالدو

وأشارت وسائل إعلام إيطالية في وقت سابق إلى أن البيانكونيري لا يمانع رحيل اللاعب خاصة بعد عودة ماسيميليانو آليغري لقيادة الفريق، وحصول "صاروخ ماديرا" على راتب مرتفع.

يذكر أن كلاً من مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان مهتمان بضم النجم البرتغالي هذا الصيف، لكن عليه في المقابل تخفيض أجره السنوي حتى يسهل من انتقاله إلى أحدهما خلال الأسابيع القادمة.

يذكر أن رونالدو يستعد لتمثيل منتخب بلاده البرتغالي في بطولة يورو 2020 التي تنطلق غداً الجمعة.

وسجل اللاعب هدفاً في فوز برازيليي أوروبا الاستعدادي على إسرائيل بنتيجة 4-0 ليلة الأربعاء.