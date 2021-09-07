رونالدو يقضي يومه الأول في مقر مانشستر يونايتد

قضى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يومه الأول في مقر تدريبات مانشستر يونايتد بعد انتقاله إليه قادماً من يوفنتوس في سوق الانتقالات الصيفي نهاية الشهر الماضي.

ووصل النجم المخضرم إلى يونايتد في صفقة كلفت خزائن النادي 20 مليون جنيه استرليني.

وحصل البالغ من العمر 36 عاماً على إذن بالسفر إلى مانشستر الخميس الماضي بعد تعرضه للإيقاف أثناء مشاركته مع منتخب البرتغال.

وخضع اللاعب لحجر صحي مدته 5 أيام بعد عودته إلى إنجلترا، لكنه اجتمع اليوم الثلاثاء بالمدير الفني أولي غونار سولشاير وبعض اللاعبين.

وأمام "صاروخ ماديرا" الآن 4 أيام للاستعداد قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد على ملعب أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت القادم.

وسيعود رونالدو لارتداء القميص الشهير رقم 7 مع مانشستر يونايتد والذي ارتداه خلال تجربته الأولى مع الفريق الذي رحل عنه قبل 12 عاماً.