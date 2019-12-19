رونالدو يقفز 71 سم لتسجيل هدف تاريخي

سجل كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس 69 هدفاً منذ 2003 وحتى أمس بعد أن أسهم في فوز فريقه على ضيفه سامبدوريا بالهدف الثاني بعد قفز مسافة 71 سم عن الأرض ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وتعد المباراة الخامسة على التوالي التي يسهم فيها البرتغالي بتسجيل الأهداف.

من جانبه، رفع يوفنتوس رصيده إلى 42 نقطة في المركز الأول، مؤقتاً بانتظار مباراة إنتر ميلان أمام جنوى السبت المقبل، فيما تجمد رصيد سامبدوريا عند 15 نقطة في المركز السادس عشر.