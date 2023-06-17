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رونالدو يقود البرتغال اليوم أمام البوسنة في تصفيات يورو 2024

تاريخ النشر: 17 حزيران / يونيو 2023 - 10:58
البرتغال تواجه البوسنة اليوم (Photo by CARLOS COSTA / AFP)
البرتغال تواجه البوسنة اليوم (Photo by CARLOS COSTA / AFP)

يخوض منتخب البرتغال مواجهة قوية حين يستضيف اليوم السبت خصمه البوسني على أرضية ملعب النور ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

تقام المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل البرتغاليون صدارة المجموعة العاشرة برصيد 6 نقاط، فيما يأتي البوسنيون في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

تشكيلة البرتغال المتوقعة أمام البوسنة والهرسك اليوم ضمن تصفيات يورو 2024

المدرب: روبرتو مارتينيز

حراسة المرمى: روي باتريسيو
الدفاع: دانيلو بيريرا، روبن دياش، أنتونيو سيلفا
الوسط: رافاييل غيريرو، برونو فيرنانديش، بالينيا، ديوغو دالوت
الهجوم: جواو فيليكس، كريستيانو رونالدو، بيرناردو سيلفا

كلمات دالة:منتخب البرتغالمنتخب البوسنة والهرسكتصفيات يورو 2024

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