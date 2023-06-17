رونالدو يقود البرتغال اليوم أمام البوسنة في تصفيات يورو 2024

يخوض منتخب البرتغال مواجهة قوية حين يستضيف اليوم السبت خصمه البوسني على أرضية ملعب النور ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.
تقام المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.
ويحتل البرتغاليون صدارة المجموعة العاشرة برصيد 6 نقاط، فيما يأتي البوسنيون في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.
تشكيلة البرتغال المتوقعة أمام البوسنة والهرسك اليوم ضمن تصفيات يورو 2024
المدرب: روبرتو مارتينيز
حراسة المرمى: روي باتريسيو
الدفاع: دانيلو بيريرا، روبن دياش، أنتونيو سيلفا
الوسط: رافاييل غيريرو، برونو فيرنانديش، بالينيا، ديوغو دالوت
الهجوم: جواو فيليكس، كريستيانو رونالدو، بيرناردو سيلفا