رونالدو يقود البرتغال في نصف نهائي دوري أمم أوروبا

أعلن فيرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال عن قائمة فريقه لمواجهة نظيره السويسري في نصف نهائي دوري أمم أوروبا.

جاء هذا عبر بيان نشره حساب المنتخب البرتغالي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وظهر من خلاله قيادة كريستيانو رونالدو للقائمة التي جاءت كما يلي:

لحراسة المرمى: بيتو، روي باتريسيو، جوزيه سا.

الدفاع: رافاييل غيريرو، ماريو روي، نيلسون سيميدو، جواو كانسيلو، روبن دياز، بيبي، جوزيه فونتي.

الوسط: برونو فيرنانديز، دانيلو بيريرا، ويليام كارفاليو، بيتزي، روبن نافاس، جواو موتينيو.

الهجوم: بيرناردو سيلفا، كريستيانو رونالدو، دييغو غوتا، دييغو سوزا، جواو فيليكس، غونزالو غيديش، رافا سيلفا.

يذكر أن المنتخب البرتغالي سيواجه نظيره السويسري في نصف نهائي البطولة، بينما يلاقي منتخب هولندا غريمه الإنجليزي في نصف النهائي الآخر.