رونالدو يقود البرتغال لبلوغ يورو 2020 بعد تجاوز لوكسمبورغ

اقتنص منتخب البرتغال فوزاً ثميناً على حساب مستضيفه اللوكسمبورغي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات يورو 2020.

وشهدت المباراة مشاركة الأسطورة كريستيانو رونالدو، إلا أن الدون عجز عن التسجيل حتى الدقيقة 86، في الوقت الذي أحرز برونو فيرنانديز الهدف الأول في الدقيقة 39.

أهمية هذا الفوز تأتي في أن رصيد البرتغال ارتفع ليصبح 17 نقطة ليضمن التأهل إلى يورو 2020 بصفته ثاني المجموعة خلف منتخب أوكرانيا، في الوقت الذي تجمد فيه رصيد منتخب لوكسمبورغ عند النقطة الرابعة في المركز قبل الأخير.

وأراد رونالدو أن يستغل هذه المباراة حتى يُكمل مئويته التهديفية بقميص منتخب البرتغال، حيث يمتلك سجلاً تهديفياً فريداً من نوعه على الصعيد الدولي بإحراز 98 هدفاً آخرها ثلاثية الخميس الماضي في شباك ليتوانيا، ليكون هدفه اليوم هو الـ 99.

في الوقت نفسه، فقد منتخب صربيا فرصة الوصول المباشر إلى البطولة الأوروبية، وتعادل مع نظيره الأوكراني بهدفين لكل منهما في مباراة مثيرة.

هذا التعادل رفع رصيد منتخب صربيا إلى النقطة 14 في المركز الثالث من المجموعة، وحتى الانتصار لم يكن ليمنحه التأهل، ليكتفي بالمشاركة في الملحق في مارس القادم.