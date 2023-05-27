رونالدو يقود النصر اليوم أمام الاتفاق في دوري روشن

يواجه النصر مستضيفه الاتفاق اليوم السبت في لقاء مهم ضمن الجولة الـ 29 من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن) يشهده ملعب الأمير محمد بن فهد.

تقام المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناتي SSC5 SD و SSC5 HD بتعليق جعفر الصليح.

تشكيلة النصر المتوقعة أمام الاتفاق اليوم في دوري روشن

المدرب: دينكو يليتشيتش

حراسة المرمى: أغستين روسي.

الدفاع: غيسلان كونان، عبد الإله العمري، علي لاجامي، سلطان الغنام.

الوسط: عبد الله الخيبري، عبد المجيد الصليهم، لويز غوستافو، عبد الرحمن غريب، أندرسون تاليسكا. الهجوم: كريستيانو رونالدو.