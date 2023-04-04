رونالدو يقود النصر لاكتساح العدالة بخماسية والاتحاد يسحق ضمك

البوابة - سحق النصر مستضيفه العدالة بخماسيةٍ دون رد اليوم الثلاثاء في اللقاء الذي شهده ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية ضمن الجولة الـ 22 من الدوري السعودي (دوري روشن).

سجل أهداف "العالمي" كلٌ من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو (هدفان) في الدقيقتين 40 من ركلة جزاء و 66، والبرازيلي أندرسون تاليسكا (هدفان) في الدقيقتين 55 و 78، وأيمن يحيى سالم (90+8).

ورفع تاليسكا رصيده إلى 16 هدفاً في صدارة هدافي البطولة، فيما بات في رصيد رونالدو 11 هدفاً.

الاتحاد يسحق ضمك

ضمن الجولة نفسها، حقق الاتحاد فوزاً كبيراً على ضيفه ضمك بنتيجة 3-0 على أرضية مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة).

حملت الأهداف تواقيع كلٍ من برونو هنريكي ورومارينيو (ركلة جزاء) وأحمد حجازي في الدقائق 14 و 37 و 88 على التوالي.

الهلال يهزم الفيحاء

بدوره، فاز الهلال على مستضيفه الفيحاء بهدفين دون رد سجلهما أوديون إيغالو في الدقيقتين (45+1)، و(90+2).

ترتيب فرق الصدارة بعد نهاية لقاءات الثلاثاء

1- الاتحاد 53 نقطة من 22 مباراة

2- النصر 52 نقطة من 22 مباراة

3- الهلال 45 نقطة من 21 مباراة

4- الشباب 44 نقطة من 21 مباراة

5- التعاون 35 نقطة من 21 مباراة