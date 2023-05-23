رونالدو يقود النصر للتغلب على الشباب والاتحاد يهزم الباطن

قلب النصر تأخره أمام ضيفه الشباب وهزمه بنتيجة 3-2 في المباراة المثيرة التي جمعتهما على ملعب الأول بارك في أقوى مواجهات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

حملت أهداف صاحب الضيافة تواقيع كلٍ من أندرسون تاليسكا (44)، وعبد الرحمن غريب (51)، وكريستيانو رونالدو (59).

أما هدفا الخاسر فسجلهما كريستيان غوانكا في الدقيقتين (25 من ركلة جزاء)، و40.

الاتحاد يهزم الباطن ويواصل انفراده في الصدارة

في لقاء آخر ضمن نفس الجولة، تفوق الاتحاد متصدر الترتيب العام على ضيفه الباطن المتذيل بهدفٍ نظيف حمل توقيع نجمه رومارينيو بعد 9 دقائق على البداية

النصر يضغط على الاتحاد

بهاتين النتيجتين، رفع اتحاد جدة رصيده إلى 66 نقطة ليبقى منفرداً في صدارة البطولة.

فيما رفع "العالمي" رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني، وتجمد رصيد الشباب عند 53 نقطة في المركز الثالث.

أما الباطن، فبقي رصيده ثابتاً عند 19 نقطة في المركز الأخير.