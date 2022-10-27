رونالدو يقود مانشستر يونايتد لسحق شيريف بثلاثية في الدوري الأوروبي

سحق مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي بثلاثية دون رد في المباراة التي جرت على ملعب أولد ترافورد اليوم الخميس لحساب المجموعة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

جاءت أهداف اللقاء عن طريق كلٍ من ديوغو دالوت وماركوس راشفورد وكريستيانو رونالدو في الدقائق 44 و 65 و 81 على الترتيب.

ولحساب نفس المجموعة، تفوق ريال سوسييداد الإسباني على مستضيفه أومونيا نيقوسيا القبرصي بهدفين نظيفين.

رونالدو يساهم في فوز مانشستر يونايتد

رفع يونايتد رصيده بهذا الانتصار إلى 12 نقطة في المركز الثاني على سلم الترتيب العام وبفارق 3 نقاط عن ريال سوسييداد صاحب الصدارة، علماً بأن الفريقين ضمنا التأهل للدور القادم من البطولة.