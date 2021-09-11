رونالدو يقود مانشستر يونايتد للفوز على نيوكاسل في مشاركته الأولى

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه مانشستر يونايتد للفوز على ضيفه نيوكاسل يونايتد بأربعة أهداف لهدف على ملعب أولد ترافورد ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي مشاركته الأولى بعد عودته للشياطين الحمر، سجل الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات هدفي التقدم لصاحب الضيافة في الدقيقتين 45 و 62.

وتخلل هذين الهدفين هدف نيوكاسل الوحيد في الدقيقة 56 عن طريق خافيير مانكيو.

ووسع برونو فيرنانديش الفارق لمانشستر في الدقيقة 80 قبل أن يختتم البديل جيسي لينغارد التسجيل لصاحب الأرض في الدقيقة 90.

مانشستر يونايتد يعتلي الصدارة

ورفع مانشستر رصيده بهذا الانتصار المهم إلى 10 نقاط لينفرد مؤقتاً في صدارة الترتيب.

أما نيوكاسل يونايتد فتجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.