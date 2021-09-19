رونالدو يقود مانشستر يونايتد لهزيمة ويست هام

فاز مانشستر يونايتد على مستضيفه ويست هام يونايتد بهدفين لهدف في اللقاء القوي الذي شهده ملعب لندن الأولمبي ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدفا الشياطين الحمر عن طريق كريستيانو رونالدو (35)، وجيسي لينغارد (89).

فيما سجل سعيد بن رحمة هدف الهامرز الوحيد في الدقيقة 30.

مانشستر يونايتد يلتحق ليفربول في الصدارة

ورفع مانشستر يونايتد رصيده بهذا الانتصار 13 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن ليفربول المتصدر الذي حقق انتصاراً كبيراً على ضيفه كريستال بالاس أمس السبت بثلاثية دون رد.

في المقابل، تجمد رصيد ويست هام يونايتد عند 8 نقاط في المركز الثامن.

بدوره، رفع رونالدو رصيده إلى 3 أهداف مع مان يونايتد في الدوري الإنجليزي في المركز الثاني خلال أصحاب الصدارة محمد صلاح وميكايل أنتونيو وبرونو فيرنانديش برصيد 4 أهداف لكلٍ منهم.