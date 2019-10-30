رونالدو يقود يوفنتوس لفوز صعب على جنوى

حافظ يوفنتوس على صدارة الدوري الإيطالي بفوز شاق على ضيفه جنوى بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب آليانز ضمن المرحلة الـ 11.

احتاج حامل اللقب في آخر 8 مواسم لأكثر من نصف ساعة لزيارة شباك ضيفه، وحدث ذلك من ركلة ركنية قابلها القائد ليوناردو بونوتشي برأسية في الشباك.

جاء الرد السريع من الفريق الضيف بتسديدة عجيبة من خارج منطقة الجزاء عبر كريستيان كوامي، غالطت الحارس جيانلويجي بوفون في زاوية أخرى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

وقبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية، حصل كريستيانو رونالدو على ركلة جزاء بعد تعرضه للإعاقة داخل منطقة الجزاء، لينفذ بنفسه الركلة بنجاح، ويقود فريقه لفوز ثمين.

بهذه النتيجة، استعاد يوفنتوس صدارة الترتيب برصيد 26، بفارق نقطة عن إنتر صاحب المركز الثاني، فيما ظل جنوى في المرتبة الـ 17 بتسع نقاط.

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