رونالدو يقود يوفنتوس للتغلب على أودينيزي

استطاع يوفنتوس أن يستفيق على الصعيد المحلي، بتحقيق انتصار مهم على ضيفه أودينيزي بثلاثية لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب آليانز ضمن المرحلة السادسة عشر من الدوري الإيطالي.

وكان يوفي قد تلقى هزيمة مفاجئة المرحلة الماضية على يد لاتسيو بالنتيجة نفسها، إلى جانب تعادله في المرحلة التي سبقتها مع ساسوولو بهدفين لكلٍ منهما، مما مهد الطريق لإنتر لاعتلاء صدارة الترتيب.

لكن أودينيزي لم يستطع أن يكمل مسيرة من أسقطوا حامل اللقب، وقدم مباراة مخيبة للآمال للغاية في الوقت الذي كان فيه فريق المدرب ماوريتسيو ساري في أفضل حالاته بأداء مميز منذ اللحظة الأولى.

الضغط العالي الذي مارسه يوفي منذ البداية إلى جانب تراجع الضيوف أسفر مبكرًا عن هدف التقدم عبر كريستيانو رونالدو في الدقيقة التاسعة، قبل أن يعود البرتغالي بهدف ثانٍ في الدقيقة 37.

استسلام تام من أودينيزي كان عنوان الشوط الأول، والذي أبى ليوناردو بونوتشي أن ينهيه عند تقدم فريقه بهدفين، ليحرز ثالث الأهداف في الدقيقة 45 من رأسية تخطت خط المرمى بأمتار قليلة واحتاج الحكم للجوء إلى تقنية عين الصقر لتأكيد الهدف.

ويمكن القول أن أودينيزي استفاق بصورة نسبية في الشوط الثاني وكان أفضل إلى حد كبير من الأداء المتواضع الذي ظهر به في الشوط الأول، لكن فرص الضيوف وجدت تألق لافت للنظر من الحارس الأسطوري جيانلويجي بوفون، الذي تصدى لأكثر من كرة ببراعة شديدة.

وضاعت في المقابل أكثر من فرصة على رونالدو، وكان الحظ يعاند الأسطورة البرتغالية وحرمه من تسجيل الثلاثية بعد الأداء المميز للغاية الذي ظهر به، في الوقت الذي تمكن إيناسيو بوسيتو هدف حفظ ماء الوجه لأودينيزي في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 39 نقطة ليستعيد صدارة الترتيب بصورة مؤقتة لحين مواجهة إنتر المتصدر مع مستضيفه فيورنتينا، فيما تجمد رصيد أودينيزي عن 15 نقطة ليتراجع إلى المركز السابع عشر.