رونالدو يقود يوفنتوس للتغلب على باير ليفركوزن

نجح يوفنتوس الإيطالي المتأهل سابقاً في تحقيق فوز معنوي على مستضيفه باير ليفركوزن الألماني بهدفين دون رد لحساب المجموعة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

جاء الهدفان عن طريق كريستيانو رونالدو في الدقيقة 75، وغونزالو هيغواين في الدقيقة الثانية من وقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ورفع يوفنتوس بالتالي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الأول، فيما جاء أتلتيكو مدريد وصيفاً برصيد 10 نقاط، ليتأهلا سوياً لدور الستة عشر، فيما انتقل باير ليفركوزن إلى الدوري الأوروبي بعد أن حل ثالثاً برصيد 6 نقاط، وتذيل لوكوموتيف موسكو الترتيب برصيد 3 نقاط.