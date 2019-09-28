رونالدو يقود يوفنتوس للتغلب على سبال

وضع يوفنتوس بطل المواسم الثمانية الأخيرة، غريمه التقليدي إنتر ميلان تحت الضغط عندما انتزع منه الصدارة مؤقتاً بفوزه الصعب على ضيفه سبال المتواضع 2-0 السبت في افتتاح المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي.

سجل ميراليم بيانيتش (45) وكريستيانو رونالدو (78) الهدفين.

وواصل يوفي صحوته منذ سقوطه في فخ التعادل مع مستضيفه فيورنتينا 0-0 ضمن المرحلة الثالثة، فحقق فوزه الثالث توالياً والخامس هذا الموسم رافعاً رصيده إلى 16 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام إنتر ميلان الذي يحل لاحقاً ضيفاً على سامبدوريا شريك سبال في المركز الأخير، علماً بأن إنتر ميلان ويوفنتوس سيلتقيان في قمة على ملعب سان سيرو في "ديربي إيطاليا" الأحد المقبل.

ودفع مدرب يوفنتوس ماوريتسيو ساري بحارس المرمى المخضرم جيانلويجي بوفون أساسياً على حساب فويتشيك تشيزني، ليخوض الأول مباراته الـ 903 على صعيد الأندية في جميع المسابقات (658 مع يوفنتوس و220 مع بارما و25 الموسم الماضي مع باريس سان جيرمان)، محطماً الرقم القياسي للاعب إيطالي والذي كان يتقاسمه مع باولو مالديني (902 جميعها مع ميلان)، علماً بأن الأخير يملك الرقم القياسي في عدد المباريات في الدوري الإيطالي (647 مقابل 641 لبوفون).

وهي المباراة الثانية التي يخوضها بوفون أساسياً مع يوفنتوس منذ عودته إلى صفوفه هذا الصيف بعد موسم واحد في صفوف باريس سان جيرمان، بعد الأولى أمام هيلاس فيرونا في المرحلة الرابعة.

وعانى يوفنتوس في الشوط الأول أمام التكتل الدفاعي للضيوف وتألق حارس مرماهم إيتريت بيريشا الذي تصدى لمحاولات عدة.

وجاءت أبرز فرص يوفنتوس عبر تسديدة لرونالدو من داخل المنطقة بين يدي بيريشا (7) ورأسية لسامي خضيرة بجوار القائم الأيسر (8)، ثم تسديدة "على الطائر" لرونالدو من مسافة قريبة أبعدها الحارس (19).

وكاد باولو ديبالا يفعلها من هجمة مرتدة توغل على إثرها داخل المنطقة وسدد كرة بيسراه في الزاوية اليمنى البعيدة ابعدها الحارس ببراعة (34).

ونجح بيانيتش في منح التقدم ليوفي بتسديدة على الطائر بيمناه من خارج المنطقة إثر تلقيه كرة من خضيرة أسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للمرمى (45).

وواصل يوفنتوس ضغطه في الشوط الثاني وحارس مرمى الضيوف تألقه فأبعد رأسية خضيرة من مسافة قريبة إثر تمريرة من رونالدو (54)، ثم تصدى بيريشا لانفرادين لديبالا (66) ورونالدو (68)، ثم أبعد ببراعة تسديدة قوية للأخير من داخل المنطقة (74).

ونجح رونالدو في التعزيز برأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية لديبالا وضعها بين ساقي بيريشا (78). وهو الهدف الثالث لرونالدو هذا الموسم.

وحرم بيريشا رونالدو من الثنائية بإبعاده تسديدته على الطائر من مسافة قريبة غلى ركنية لم تثمر (90+4).