رونالدو يكبد يوفنتوس خسائر ضخمة

أوردت تقارير إيطالية أن يوفنتوس أغلق ميزانيته عن الموسم الماضي بخسائر كبيرة بسبب النجم كريستيانو رونالدو.

وتعاقد يوفي الصيف الماضي مع الهداف البرتغالي من ريال مدريد مقابل 105 ملايين يورو، علماً بأنه يتقاضى راتباً في حدود 31 مليوناً سنوياً.

وقالت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" أن يوفنتوس أغلق ميزانيته لموسم 2018-2019 بخسائر بلغت قرابة 40 مليون يورو، والسبب الرئيسي صفقة رونالدو.

وأضاف التقرير أن النادي الإيطالي حاول تغطية قيمة الصفقة عبر عمليات البيع والأرباح من وراء صورة النجم البرتغالي، لكن كل ذلك لم يكن كافياً لتحقيق أرباح.

وكشفت الصحيفة بأن الأمر تم مناقشته خلال اجتماع عائلة آنييلي المالكة لأكثر من 60 بالمائة من أسهم النادي، وسيتم إعلانه رسمياً في 19 من الشهر الجاري.

يذكر أن يوفنتوس عانى هذا الصيف في التخلص من عدد من اللاعبين الذين لا يدخلون ضمن حساباته للموسم الجديد مثل إيمري تشان وماريو ماندجوكيتش.