رونالدو يكتسح نجوم الدوريات الكبرى

تمكن كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، من قيادة فريقه لتعادل قاتل أمام أتالانتا بنتيجة (2-2)، في منافسات المرحلة 32 من الدوري الإيطالي.

وأحرز رونالدو هدفي يوفي في اللقاء من ركلتي جزاء، الثانية كانت في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وقال الحساب الرسمي لنادي يوفنتوس عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن رونالدو وصل إلى هدفه رقم 28 عام 2020 الحالي، أكثر بثلاثة أهداف من أي لاعب آخر في الدوريات الخمسة الكبرى.

فيما لفتت شبكة “سبورت ميدياست”، إلى أن البرتغالي يبتعد بخطوات قليلة عن دخول تاريخ يوفنتوس، حيث بات قريباً من معادلة رقم فيليتشي بوريل، لاعب يوفي السابق، الذي سجل 31 هدفاً بالدوري في موسم واحد مع البيانكونيري عام 1934.

وأضافت أنه يتبقى للدولي البرتغالي 6 أهداف للحاق بروبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ، الذي أحرز 34 هدفاً هذا الموسم، ويتصدر سباق الحذاء الذهبي.

أما شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فذكرت أنه للمرة الثالثة في تاريخ الدوري الإيطالي، ينجح لاعبان (كريستيانو وتشيرو إيموبيلي) في تسجيل 28 هدفاً على الأقل في أول 32 مباراة بالمسابقة، بعد نيرس ونوردال موسم (1950ـ 1951)، وألتافيني وأنجليلو في موسم (1958-1959).

في سياق آخر، علَّق فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي ليوفنتوس، على موقف النادي الإيطالي من تجديد عقد باولو ديبالا، نجم الفريق. وقال باراتيتشي، في تصريحات: “كنا نتحدث مع وكيل ديبالا منذ فترة. إنه لاعب مهم جدا بالنسبة لنا”.

وأضاف “قمنا باستثمار كبير من أجل ضمه. كانت مقامرة من قبل النادي، لكننا نؤمن بقدراته دائماً”.

وأتم المدير الرياضي ليوفنتوس: “أعطينا ديبالا القميص رقم 10، وهذا دليل أن لدينا ثقة دائمة في باولو”.

يذكر أن ديبالا سبق أن صرح بأن يوفنتوس جدد لعدد من زملائه، بينما أوقف النادي مفاوضات عقده الجديد عقب أزمة فيروس كورونا.