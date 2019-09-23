رونالدو يكرر رقماً مميزاً مع يوفنتوس

قاد كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، فريقه لتحقيق فوز صعب على هيلاس فيرونا، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أقيمت بملعب أليانز ستاديوم بتورينو ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وتمكن البرتغالي من تسجيل ركلة جزاء منح بها فريقه هدف الفوز بعدما كانت المباراة تتجه إلى التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وذكر الموقع الرسمي ليوفنتوس، أن رونالدو قام بتسجيل 6 من أصل 7 ركلات جزاء سددها في الدوري الإيطالي.

وأضاف أن "صاروخ ماديرا" سجل من ركلات جزاء في شباك إيمبولي، وفيورنتينا، وتورينو، وسامبدوريا، ولاتسيو، وهيلاس فيرونا، بينما أضاع ركلة واحدة أمام كييفو فيرونا في يناير 2019.

وأشار الموقع إلى أن رونالدو بهدفه في شباك هيلاس فيرونا، تمكن من التسجيل بمباراتين متتاليتين على ملعب آليانز ستاديوم، للمرة الثانية في مسيرته مع البيانكونيري.

وكان رونالدو قد سجل هدفاً في شباك نابولي خلال المرحلة الثانية، وكان قد سجل في مباراتين متتاليين بملعب أليانز ستاديوم الموسم الماضي، وتحديداً أمام جنوى وإيمبولي في المرحلتين التاسعة والعاشرة.

هناك الكثير من الأغبياء

وأكد رونالدو نجم يوفنتوس أن مكافحة فريقه أمام هيلاس فيرونا، أمر طبيعي، خاصة بعد المباراة القوية التي خاضها البيانكونيري في ملعب واندا ميتروبوليتانو أمام أتلتيكو مدريد، بدوري الأبطال الأسبوع الماضي.

وقال البرتغالي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "طلبت من الحكم احتساب ركلة جزاء خلال المباراة لكنه لم يعطها لي، أعتقد أنها كانت ركلة جزاء صحيحة".

وأضاف: "الشيء المهم هو أن الفريق حقق الفوز، كنا متعبون وخاصة بعد المباراة الأخيرة لنا في دوري أبطال أوروبا، وهو أمر طبيعي بعد رحلة سفر ومباراة قوية في مدريد، تمكننا من اجتياز ذلك".

وحول الإشارة التي وجهها لجماهير أتلتيكو مدريد في الثواني الأخيرة من المباراة الماضية، قال رونالدو: "يحب الناس التحدث كثيراً، هذا كل شيء، هناك الكثير من الأغبياء".