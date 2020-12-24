رونالدو يكسر العزل في تورينو ويسافر إلى دبي

غادر كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، مدينة تورينو رغم خضوعها للعزل الصحي بسبب فيروس كورونا، وسافر صوب دبي لقضاء عطلة عيد الميلاد وللمشاركة في مؤتمر غلوب سوكر.

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي حالة من الإغلاق أثناء فترة العطلة لمواجهة ارتفاع الإصابات بالفيروس الوبائي.

وقالت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" أن سفر رونالدو وعدة لاعبين إلى دبي يأتي بعد الحصول على موافقة السلطات الصحية على قضاء هؤلاء للعطلة خارج إيطاليا.

وأضاف التقرير أن البرتغالي لن يخضع للعزل التام لدي عودته الاثنين القادم، وسيسمح له بالمشاركة في التدريبات والمباريات.

ويشارك رونالدو أثناء تواجده بدبي في مؤتمر غلوب سوكر كعادته في السنوات الماضية، حيث سيلقي خطاباً حول أسرار استمراره في قمة مستواه رغم بلوغه الخامسة والثلاثين من العمر.

وتم ترشيح النجم البرتغالي هذا العام لجائزة لاعب القرن، بالإضافة لجائزة لاعب العام عن 2020، والتي سيتم الإعلان عنها خلال الحفل الذي سيقام في السابع والعشرين من الشهر الجاري.

وسيقام الحفل في برج خليفة بدبي وسط حضور كوكبة من نجوم كرة القدم والرياضة.