رونالدو يكشف السر وراء احتفاليته الشهيرة

كشف كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس سر احتفاليته الشهيرة والصرخة التي يطلقها عقب تسجيله للأهداف، بجانب حديثه عن الهدف الأفضل له.

وقال البرتغالي في تصريحات أبرزتها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية: "أفضل هدف سجلته؟ من الصعب اختيار هدف محدد، سجلت حوالي 700 في مسيرتي الكروية، لكني سأختار الإجابة الأبسط، بأن هدفي الأخير والقادم هما الأفضل، لأنه بالنسبة لي جميع الأهداف مهمة".

وحول اللاعبين الذين كان رونالدو يرغب في اللعب معهم، صرح "صاروخ ماديرا": "هناك الكثير، لكن إذا كان علي اختيار واحد فقط، فسأقول أنه يوزيبيو، لسوء الحظ أنه توفي لكنه يظل أحد رموز البرتغال، إنه شخص لا يصدق، مثال لنا جميعاً، كنت أود مزاملته في المنتخب الوطني.

"طريقة احتفالي بدأت بشكل طبيعي، كنا في الولايات المتحدة ولعبنا ضد تشيلسي، سجلت هدفا وقمت بالقفز ثم صرخت، الجماهير أحبت الاحتفال، وعندما قابلتها بعد ذلك، قامت بتكرار احتفالي، لذلك قررت القيام بذلك دائماً".

وعن الوظيفة التي كان يرغب فيها حال لم يصبح لاعب كرة قدم، قال: "ممثل أو عارض أزياء، لا أعرف إذا كانت لدي موهبة التمثيل، لكني تعلمت أيضاً أنه إذا كنت تؤمن بمهنتك وتكرس نفسك لها، فيمكنك تحقيق النتائج التي وضعتها لنفسك".