رونالدو يكشف حقيقة أزمته مع ساري بتصريح جديد

كسر أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو، بتصريح جديد حالة الصمت التي لازمته بشأن أزمته مع مدرب يوفنتوس ماوريتسيو ساري.

وتحدثت تقارير عن سوء العلاقة بين رونالدو وساري، بعد قرار الأخير استبدال المهاجم الفذ خلال آخر لقاءين ليوفي، فيما ذهبت صحف إيطالية إلى أن رونالدو سب ساري لحظة خروجه من الملعب في لقاء ميلان الأخير.

حتى بعد تصريح ساري بأن سبب خروج رونالدو كان تعرضه لإصابة، شككت تقارير وزملاء لصاحب الكرة الذهبية 5 مرات في صحة ما قاله المدرب. إلا أن "صاروخ ماديرا" أكد، بعد قيادته البرتغال للفوز على لوكسمبورغ ضمن تصفيات يورو 2020، الأحد، بأن ساري كان على حق.

وقال رونالدو لصحيفة "إيبولا" البرتغالية: "كان ساري محقاً عندما استبدلني. خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة كان لعبي محدوداً.

"الجميع يعلم أني لا أحب استبدالي، لكن لم تكن هناك مشكلة عما بدا عليّ بعد التغيير. كنت أحاول مساعدة يوفنتوس بالمشاركة وأنا مصاب".

وأضاف مهاجم ريال مدريد السابق: "لا يوجد لاعب يحب استبداله، لكني أتفهم ذلك لأني لم أكن جيداً في اللقاءين بنسبة 100 بالمئة".

وكانت هذه التصريحات أول تعليق لرونالدو على أزمته المزعومة مع ساري، في ثاني موسم للنجم البرتغالي مع بطل الدوري الإيطالي، بعد انتقاله إليه من العاصمة الإسبانية في صيف عام 2018.

ولم يعتد رونالدو على الجلوس احتياطياً أو الاستبدال على مدار مسيرته الكروية المذهلة، سواء مع مانشستر يونايتد (من 2003 حتى 2009)، أو مع ريال مدريد (من 2009 إلى 2018).