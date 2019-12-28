رونالدو يكشف مفاجآت عن خططه بعد الاعتزال

قد يتوقع كثيرون أن تكون مسيرة كريستيانو رونالدو بعد الاعتزال، الاتجاه للتدريب أو التحليل التلفزيوني أو العمل الإداري، لكن نجم يوفنتوس الحالي كشف عن خطط مختلفة تماماً.

وصرّح البرتغالي أثناء حضور مؤتمر دبي الرياضي عن خطته المستقبلية، وهي إكمال "الدراسة" و"التمثيل".

وقال رونالدو الذي سيتم 35 عاماً بعد شهرين "عندما أترك كرة القدم أود أن أستكمل دراستي".

وأضاف هداف ريال مدريد التاريخي وأيقونة مانشستر يونايتد سابقاً "هناك شيء آخر يجذبني وهو محاولة التمثيل في فيلم سينمائي".

وتابع قائد البرتغال "أنا مستعد دائماً لمواجهة التحديات، لم أخض أي موسم سيء في مشواري، أريد الفوز والتفوق دائماً، عندما لا يستجيب جسدي بشكل صحيح سأقرر التوقف عن اللعب".

وواصل "قبل سنوات كثيرة كان العمر المناسب للاعتزال عندما تبلغ 30 أو 32 عاماً، لكن في هذه الأيام يوجد لاعبون في سن الأربعين".

يذكر أن عقد رونالدو مع يوفنتوس ينتهي عام 2022 عندما يبلغ 37 عاماً، لكن لحظة الاعتزال قد تقترب إذا حقق حلم التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وحينها سيحرز اللقب القاري مع ثلاثة أندية مختلفة.