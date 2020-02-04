رونالدو يلفت الأنظار في الملاعب الإيطالية

أكد كريستيانو رونالدو، مهاجم وهداف يوفنتوس، تألقه في الملاعب الإيطالية، بعدما قاد يوفي لفوز جديد على فيورنتينا، بثلاثية نظيفة، في المرحلة الـ 22 من السيري آ.

وتمكن البرتغالي من تسجيل هدفين في شباك الفيولا، ساعد بهما يوفنتوس على الوصول للنقطة 54 هذا الموسم.

لم يكن عام 2019 عاماً مثالياً لرونالدو، رغم فوزه بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة في مسيرته، بل كان صعباً للغاية عليه بعد خسارته للعديد من الجوائز الفردية والجماعية.

فعلى المستوى الجماعي، فاز بلقب السوبر الإيطالي بداية عام 2019 على حساب ميلان، وحصد لقب السيري آ، إلا أنه فشل في التتويج بكأس إيطاليا بعد خروجه عامين متتالين من المسابقة، كما خسر السوبر أمام لاتسيو في ديسمبر الماضي، وخرج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم ينل اللاعب جائزة أفضل لاعب في أوروبا التي توج بها فيرجيل فان دايك، كما خسر جائزتي أفضل لاعب من الفيفا والكرة الذهبية لصالح غريمه ليونيل ميسي.

عـلى النقيض، عاد رونالدو بقوة هذا الموسم، خاصة في الأشهر الأخيرة، وبالتحديد منذ بداية ديسمبر الماضي، حتى خطف الأضواء رغم البداية المتذبذبة قليلاً.

فبعد تسجيل 5 أهداف في أول 10 مباريات خاضها في الدوري، عاد في ديسمبر ليسجل 14 هدفاً في آخر 9 مباريات.

وتمكن رونالدو من التسجيل في 9 مباريات على التوالي، ليعادل رقم دافيد تريزيغيه، مهاجم يوفنتوس السابق، الذي يعد الوحيد في تاريخ النادي الذي حقق هذا الرقم، ليصبح البرتغالي على بعد مباراة واحدة فقط من تخطي هذا الرقم وكتابة إنجاز جديد باسمه.

وبعد خسارة لقب هداف السيري آ الموسم الماضي لصالح فابيو كوالياريلا، وتواجده رابعاً في ترتيب الهدافين، دخل رونالدو السباق بقوة هذا الموسم.

ووصل "صاروخ ماديرا" إلى الهدف 19 له في الدوري الإيطالي، ليقترب أكثر من تشيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو، صاحب الـ 25 هدفاً.

كما نجح رونالدو في التسجيل في جميع المباريات التي شارك فيها خلال عام 2020 حتى الآن، حيث خاض 6 مباريات بمختلف المسابقات، سجل فيها 10 أهداف.