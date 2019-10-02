رونالدو يلمح لقرب موعد اعتزاله

ألمح كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، إلى أنه قد يعتزل كرة القدم بشكل نهائي خلال عام أو اثنين من الآن.

وقال رونالدو في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "أحب كرة القدم وإمتاع المشجعين والأشخاص الذين يحبون كريستيانو، العمر أمر غير مهم. كل شيء يتعلق بالعقلية.

"في السنوات الخمس الأخيرة بدأت أستمتع بكوني بعيداً عن كرة القدم، فمن يعرف ماذا سيحدث خلال العام أو العامين المقبلين؟"

وكان البرتغالي حصل على عقد مدى الحياة من إحدى شركات الملابس في 2016 بقيمة مليار دولار، وكان هذا العقد الثالث من هذا النوع الذي تقدمه الشركة لأي رياضي.

ولم يسبق رونالدو إلى هذا الإنجاز سوى أسطورتي كرة السلة ليبرون جيمس ومايكل جوردان.

وعلق رونالدو على ذلك قائلاً: "لا أريد تقليد أحد. يجب أن تكون نفسك طوال الوقت، لكن يمكنك دائماً تعلم بعض التفاصيل الصغيرة من الناجحين ليس في كرة القدم فقط، بل في الرياضات الأخرى أيضاً".