رونالدو يلمح للبقاء مع مانشستر يونايتد لـ 3 أو 4 أعوام

ألمح الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى أنه يتطلع للبقاء مع مانشستر يونايتد لثلاثة أو أربعة أعوام قادمة، وأنه عاد للفريق من أجل "الفوز من جديد".

وقال الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات خلال مقابلة مع قناة النادي الرسمية أجراه زميله السابق ويس براون: "لست هنا من أجل قضاء عطلة.

"قلت لك من قبل، كانت تجربتي السابقة جيدة وفزت بألقاب مهمة وارتديت هذا القميص قبل سنين عديدة، لكني هنا من أجل تحقيق الفوز مجدداً.

"أنا قادر على فعل ذلك إلى جانب زملائي، أنا جاهز للانطلاق، إنه فرصة جيدة لي وللمشجعين وللنادي حتى نتقدم خطوة إضافية.

"أنا جاهز وأعتقد أني سأترك أثراً كبيراً خلال الثلاثة أو أربعة أعوام القادمة."

يذكر أن رونالدو وقع على عقد مدته موسمان مع قدرته على تمديده لعام ثالث.