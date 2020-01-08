رونالدو يشعل شبكات التواصل بـ 25 دولاراً

أبى كريستيانو رونالدو، مع بداية السنة الجديدة، إلا أن يصنع الحدث بطريقة غير متوقعة تماماً.

النجم البرتغالي ورغم ثروته الكبيرة استعان بجهاز لا يتجاوز سعره 25 دولاراً في مهمة خاصة. فما هي تفاصيل القصة؟

من المعروف أن رونالدو واحد من أغنى الرياضيين في العالم، فالنجم البرتغالي يجني سنوياً أموالاً طائلة بفضل راتبه "السمين" مع يوفنتوس، فضلاً عن أرباحه الكبيرة من الإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي.

ويحرص أفضل لاعب في العالم خمس مرات على التمتع بثروته الكبيرة، وذلك باقتناء المنازل الفاخرة والسيارات الفارهة وغيرها، إلا أن النجم البرتغالي خالف التوقعات هذه المرة بتصرف أثار استغراب الكثير من متابعي أخبار هداف البيانكونيري.

فقبيل انطلاق مباراة يوفنتوس وكالياري برسم المرحلة الـ 18 من الدوري الإيطالي، (سجل رونالدو هاتريك في هذه المباراة)، التقطت عدسات المصورين النجم البرتغالي وهو يصافح جماهير "السيدة العجوز، وذلك بعد خروجه من حافلة الفريق متوجهاً إلى الملعب.

وكعادته، ارتدى رونالدو بدلة أنيقة وساعة باهضة الثمن، إلا أن ما لفت الأنظار بقوة هو جهاز "آيبود" قديم كان النجم البرتغالي يستخدمه من أجل سماع الموسيقى، والتي تعد من عادات "الدون" قبل دخول المستطيل الأخضر.

ويشير موقع "بيزنيس إنسايدر" إلى أن رونالدو كان يستعمل جهاز "آيبود شافل"، لا يتجاوز ثمنه 25 دولاراً فقط، وأضاف أن الشركة المنتجة لهذا الجهاز "آبل" أوقفت إنتاجه عام 2017.

وتابع نفس المصدر، أنه لايعرف إن كان استعمال رونالدو لـ "آيبود شافل" كجزء من من الموضة الخاصة به أم أن النجم البرتغالي استمتع بخاصية يتميز بها هذا الجهاز (اختيار الموسيقى بعشوائية، حيث لا يسمح لمستخدميه باختيار أغاني معينة)، حسب نفس المصدر.

يشار إلى أن استعمال رونالدو لجهاز آيبود منخفض الثمن، خلف ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من يرى أن النجم البرتغالي شخص متواضع للغاية، رغم ما وصل إليه من شهرة ومجد. وبين ساخر من استعمال جهاز رخيص الثمن، رغم ما يتمتع به من أموال طائلة، وفقاً لـ "DW".