رونالدو يماطل مع نابولي بانتظار تحرك تشيلسي

قالت صحيفة "إل كورييري ديلو سبورت" الإيطالية اليوم الثلاثاء أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد يحاول المماطلة مع نابولي المهتم بخدماته على أمل تحرك تشيلسي رسمياً لضمه.

وفاوض جورجي مينديش وكيل أعمال "الدون" إدارة النادي الإيطالي في الآونة الأخيرة حول انتقال محتمل حتى يرحل عن يونايتد الذي يرتبط معه حالياً بعقدٍ يمتد حتى صيف العام المقبل.

ويدرك رونالدو أن فرص نابولي في تجاوز مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم منخفضة مقارنة بتشيلسي مما جعله يتردد في الموافقة على ارتداء قميص البارتينوبي.

وينتظر الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات بفارغ الصبر تحرك البلوز بشكلٍ رسمي لجلبه إلى ملعب ستامفورد بريدج رغم أن الألماني توماس توخيل رفض في السابق فكرة ضم البرتغالي.

يذكر أن شبكة "إي إس بي إن" الأميركية نوهت إلى رغبة بعض لاعبي مانشستر يونايتد في رحيل زميلهم المخضرم هذا الصيف لما تسبب به من حالة عدم استقرار داخل غرفة خلع الملابس.