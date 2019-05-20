رونالدو يمانع عودة كونتي ليوفنتوس

كشف موقع "كالتشيوميركاتو" الإيطالي أمس، أن كريستيانو رونالدو يرفض تماماً عودة أنتونيو كونتي لقيادة يوفنتوس من جديد، بعد رحيل ماسيميليانو آليغري عن صفوف بطل السيري آ نهاية الموسم الجاري.

ورصدت وسائل الإعلام ردة فعل الدولي البرتغالي عند ذكر اسم كونتي أثناء المؤتمر الوداعي لآليغري، ليهز "صاروخ ماديرا" رأسه بطريقة تدل على عدم الاهتمام أو التقدير للمدرب السابق ليوفي.

ويبدو أن رأي رونالدو شبيه لرأي أندريا آنييلي رئيس النادي، الذي يصر على عدم عودة كونتي من جديد بسبب المشاكل التي افتعلها مع الإدارة قبل رحيله في ولايته السابقة.

يذكر أن يوفنتوس سيعلن عن اسم مديره الفني الجديد الشهر القادم، مع توقعات بأنه سيكون غير إيطالي هذه المرة.