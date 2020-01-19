رونالدو يمنح يوفنتوس الفوز على بارما

حقق يوفنتوس الفوز على ضيفه بارما بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت على ملعب يوفنتوس ستاديوم ضمن لقاءات المرحلة العشرين من الدوري الإيطالي.

سيطر أصحاب الأرض بشكل نسبي على المجريات في الشوط الأول، لكنه حظي بعدد قليل من الفرص للتسجيل.

وكاد كريستيانو رونالدو أن يفتتح التسجيل لصالح يوفنتوس في الدقيقة 26 بعد ارتقاء عالٍ ورأسية مرت بجوار القائم.

عاد البرتغالي نفسه في الدقيقة 43 ليخترق من الجانب الأيسر وسدد الكرة بقوة وارتطمت في الدفاع وغيرت طريقها صوب المرمى معلنة عن تقدم يوفي.

واقترب البيانكونيري من قتل المباراة نهاية الشوط الأول عن طريق آرون رامزي الذي سدد بقوة من على حدود منطقة الجزاء بجوار القائم.

مع بداية الشوط الثاني ظهر يوفنتوس أكثر خطورة حيث سدد أليكس ساندرو كرة قوية من على حدود المنطقة أبعدها الحارس لترتطم في القائم وتغادر الملعب.

وعلى عكس سير المواجهة أدرك أندرياس كورنيليوس الذي حل كبديل في المباراة هدف التعادل من رأسية رائعة جاءت من ركلة ركنية في الدقيقة 55.

سريعاً، عاد يوفنتوس للتقدم من جديد عن طريق رونالدو الذي تلقى تمريرة رائعة من باولو ديبالا داخل المنطقة حولها للهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 58.

بهذه النتيجة، رفع يوفنتوس رصيده للنقطة 51 في صدارة الترتيب موسعاً الفارق إلى أربع نقاط مع إنتر صاحب المركز الثاني.