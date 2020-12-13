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رونالدو يمنح يوفنتوس الفوز على جنوى

منشور 13 كانون الأوّل / ديسمبر 2020 - 07:08
رونالدو يسجل هدفين من ركلتي جزاء
رونالدو يسجل هدفين من ركلتي جزاء

حقق يوفنتوس انتصاراً مهماً بالفوز على مستضيفه جنوى على ملعب لويجي فيراريس بثلاثة أهداف لهدف لحساب المرحلة الـ 11 من الدوري الإيطالي.

برهن باولو ديبالا على أحقيته بالمشاركة عندما سجل الهدف الأول ليوفي في الدقيقة 57.

وأدرك لاعب يوفنتوس السابق ماركو ستورارو التعادل لجنوى بعد ذلك بأقل من 10 دقائق.

وشهدت الدقيقتان 78 و89 احتساب ركلتي جزاء للبيانكونيري، ترجمهما كريستيانو رونالدو بنجاح.

بهذه النتيجة، رفع يوفنتوس رصيده إلى 23 نقطة ليتساوى مع نابولي ويضيق الخناق على إنتر (24 نقطة) الوصيف وميلان المتصدر (26 نقطة).

Via SyndiGate.info


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