رونالدو ينقذ يوفنتوس أمام فيرونا

قلب يوفنتوس تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1 على فيرونا يوم السبت ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وارتفع رصيد يوفي إلى عشر نقاط في المركز الثاني من أربع مباريات وتجمد رصيد فيرونا عند أربع نقاط في المركز الثاني عشر.

شهدت المباراة ندية واضحة من فيرونا الذي كاد ينتزع التعادل من يوفنتوس أكثر من مرة في الشوط الثاني.

وكان فيرونا البادئ بالتسجيل عن طريق ميغيل فيلوسو في الدقيقة 21 بعدما أهدر زميله سامويل دي كارميني ركلة جزاء للفريق قبلها بثوان قليلة.

ورد يوفنتوس بهدف التعادل بتوقيع آرون رامزي في الدقيقة 31 لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

وفي الشوط الثاني، سجل كريستيانو رونالدو هدف الفوز لصاحب الضيافة من ركلة جزاء في الدقيقة 49.