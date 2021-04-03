رونالدو ينقذ يوفنتوس من الخسارة في ديربي تورينو

فشل يوفنتوس في الفوز بالديربي، واكتفى بتعادل صعب ومخيب للآمال مع مستضيفه تورينو بهدفين لكلٍ منهما في المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي بتورينو لحساب المرحلة الـ 29 من الدوري الإيطالي.

تقدم يوفي في النتيجة مبكراً عبر فيديريكو كييزا في الدقيقة 13.

لكن تورينو رد بقوة وأدرك التعادل عن طريق أنتونيو سانابريا في الدقيقة 27، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويحرز الهدف الثاني في الدقيقة 46.

هيّمن يوفنتوس بعد ذلك بصورة مطلقة على مجريات المباراة من أجل تحقيق التعادل، وبعد إضاعة بعض الفرص، استطاع كريستيانو رونالدو أخيراً إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 79.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد يوفنتوس ليصبح 56 نقطة ويصعد إلى المركز الرابع مؤقتاً، فيما ارتفع رصيد تورينو إلى 24 نقطة في المركز السابع عشر.