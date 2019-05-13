رونالدو يهين قائد روما ويتعرض لموجة من الانتقادات

تعرض كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس لموجة انتقادات، بعد إشارة "ساخرة" لقائد روما أليساندرو فلورينزي، خلال مواجهة الفريقين، أمس الأحد.

وخلال مشادة بين النجمين في المباراة التي انتهت بفوز الجيالوروسي بهدفين نظيفين ضمن الدوري الإيطالي، نجح الحكم في الفصل بين رونالدو وفلورينزي، إلا أن البرتغالي أشار بيده بما يعني الاستهزاء بقصر قامة الدولي الإيطالي.

وأثارت الإشارة المهينة المزيد من الغضب لدى مدافع روما، الذي كاد أن يشتبك مع هداف ريال مدريد السابق، لولا تدخل زملائه.

وعبر مغردون على "تويتر" عن غضبهم مما بدر عن رونالدو، وقال أحدهم: "هذا القصير عاقبك (يا رونالدو). رونالدو سيء حقاً".

بينما كتب آخر: "الرقي لا يمكن شراؤه حتى لو امتلكت الكثير من المال".

وحافظ روما على آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم، بعدما أحرز هدفين متأخرين عبر فلورينزي وإيدين دجيكو، ليلحق الهزيمة ببطل الدوري الإيطالي.

ورفع فريق المدير الفني كلاوديو رانييري رصيده إلى 62 نقطة في المركز السادس، متأخراً بفارق المواجهات المباشرة عن ميلان.

ويتأخر ميلان وروما بفارق 3 نقاط عن أتالانتا صاحب المركز الثالث، ونقطة واحدة عن إنتر ميلان الذي يستضيف كييفو فيرونا الاثنين.