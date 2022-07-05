رونالدو يواصل التدرب بعيداً عن مانشستر يونايتد

يواصل النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد التدرب في مقر اتحاد بلاده لكرة القدم "سيدادي دي فوتبول".

وقال موقع "ترايبل فوتبول" يوم الأحد الماضي أن اللاعب كان يخوض التدريبات حتى يكون جاهزاً للالتحاق باستعدادات يونايتد للموسم الجديد في كارينغتون.

وتواجد البرتغالي مرة أخرى في مرافق تدريب منتخب بلاده أمس الاثنين بعد تغيبه عن استعدادات فريق الشياطين الحمر في إنجلترا.

وتدرك إدارة مانشستر يونايتد أن عدم حضور رونالدو يعود لـ "ظروف عائلية" وفقاً لما تناقلته وسائل الإعلام.

وأوصل جورجي مينديش وكيل أعمال النجم البالغ من العمر 37 عاماً للقائمين على النادي رغبة موكله بالرحيل إذا ما وصله عرض مناسب هذا الصيف.

ويبقى في عقد "صاروخ ماديرا" موسم أخير، إلا أن عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا دفع البرتغالي لطلب مغادرة ملعب أولد ترافورد.