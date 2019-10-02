رونالدو يواصل تسطير التاريخ في دوري أبطال أوروبا

واصل كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس والمنتخب البرتغالي تدوين اسمه في التاريخ وحصد الأرقام القياسية بعد تسجيله وقيادة فريقه للفوز على نظيره بايرن ليفركوزن في اللقاء الذي جمعهما الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا بثلاثية نظيفة.

ودوّن البرتغالي اسمه كأكثر اللاعبين فوزاً في المباريات في دوري الأبطال برصيد 102 مباراة متجاوزاً رقم الحارس إيكر كاسياس (101 مباراة).

بالإضافة إلى ذلك عادل رونالدو رقم اللاعب السابق لريال مدريد راؤول غونزاليس بتسجيله في شباك 33 فريقاً مختلفاً في دوري الأبطال.