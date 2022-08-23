رونالدو يوجه رسالة لجماهير مانشستر يونايتد بعد استبعاده أمام ليفربول

وجه النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة لمتابعيه عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام" عقب استبعاده من تشكيلة مانشستر يونايتد الأساسية أمام ليفربول.

وحقق فريق الشياطين الحمر انتصاراً ثميناً ومقنعاً على الريدز بهدفين لهدف على أرضية ملعب أولد ترافورد أمس الاثنين ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقرر المدير الفني الهولندي إيريك تين هاغ استبعاد "صاروخ ماديرا" من القائمة الأساسية التي خاضت المباراة، قبل أن يزج به في الدقيقة 86.

ماذا قال رونالدو ؟

وقال الهداف البالغ من العمر 37 عاماً عبر إنستغرام لأنصار يونايتد: "أحسنتم صنعاً مانشستر يونايتد... شكراً لدعمكم في أولد ترافورد."

يذكر أن رونالدو سيتحدث بصورة رسمية خلال الأيام القادمة عن مستقبله بعدما كشفت تقارير عن رغبته بالرحيل عن مانشستر يونايتد والانتقال إلى فريق يشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا.